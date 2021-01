Corona-Pandemie : 2020 sind deutlich mehr Menschen in NRW gestorben

2020 sind deutlich mehr Menschen in NRW gestorben

Düsseldorf Wegen der Corona-Pandemie sind im vergangenen Jahr insgesamt mehr Menschen gestorben als in den Vorjahren. Seit Beginn der Pandemie starben knapp 10.000 Menschen im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

2020 seien etwa 213.000 Sterbefälle aller Art registriert worden und damit circa 6500 mehr als ein Jahr zuvor, teilte das Statistikamt IT.NRW am Montag mit. Auch im Jahr 2018, als die Grippesaison außergewöhnlich schwer verlief, war die Zahl der Toten mit rund 211.000 niedriger als im Coronajahr.

Allein im Dezember 2020 starben in dem Bundesland den Angaben zufolge 21.200 Menschen und damit 17 Prozent mehr Menschen als im Vorjahresmonat. Üblicherweise sterben im Monat Dezember stets mehr Menschen als im November, Ende vergangenen Jahres lag der Unterschied zwischen diesen beiden Monaten bei den Todesfällen bei 16 Prozent - so stark war der Anstieg in den Jahren zuvor nicht gewesen.