Pandemie in Europas Ballungsräumen : Wenige Corona-Opfer in Ruhrgebiet und Köln

Düsseldorf Im europäischen Vergleich ist NRW mit seiner Millionenstadt Köln und dem Ballungsraum Ruhrgebiet bisher gut durch die Pandemie gekommen. Zahlen der europäischen Gesundheitsbehörde weisen unter anderem weit weniger Todesopfer aus als in anderen europäischen Regionen.

Im Vergleich mit anderen europäischen Ballungsräumen hat es im Verlauf der Pandemie in Köln und im Ruhrgebiet bislang vergleichsweise wenige Todesopfer gegeben. Aus einem internen Vermerk des Europareferats der NRW-Landesvertretung in NRW geht hervor, dass es in Köln mit 60 die wenigsten Todesopfer pro 100.000 Einwohner gab. Auch die Inzidenzwerte in NRW waren demnach vergleichsweise niedrig.