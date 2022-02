Prüfprozess läuft : Impfstoff für Kinder unter fünf rückt näher

Düsseldorf Die US-Behörde prüft die Zulassung für Kleinkinder, in Europa wird es noch dauern. Zugleich empfiehlt Sachsen die Impfung aller Kinder ab fünf Jahren. In NRW ist das Ermessen des Arztes. Ein Viertel dieser Altersgruppe ist geimpft.

(anh) Die Zulassung eines Corona-Impfstoffs für Kleinkinder rückt näher. Biontech und sein US-Partner Pfizer haben in den USA die Zulassung für Kinder unter fünf Jahren beantragt. Man habe mit der Einreichung der nötigen Daten bei der Zulassungsbehörde FDA begonnen. Wenn die FDA zustimmt, könnten Kinder ab sechs Monaten eine Dosis erhalten, die ein Zehntel des Wirkstoffs einer Erwachsenen-Dosis enthält. So sollen mögliche Nebenwirkungen begrenzt werden.

Ungewöhnlicherweise hatte die FDA Biontech und Pfizer aufgefordert, den Antrag früher zu stellen, als von den Unternehmen geplant. Am 15. Februar will die FDA entscheiden. In den USA gibt es 19 Millionen Kinder in dieser Altersgruppe. Möglicherweise könnten sie schon ab März geimpft werden.