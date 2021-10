Welcher Impfnachweis ist auch im Urlaub gültig?

Möchte man in den Urlaub fahren, ist spätestens bei der Einreise in ein anderes Land ein Impf-, Genesenen- oder Getesteten-Nachweis notwendig. In Europa, Schweiz, Norwegen, Island und Liechtenstein besitzt das EU-Impfzertifikat mit QR-Code Gültigkeit. Es wird von den Behörden gescannt und ist fälschungssicher. Dieses Zertifikat wird bei der Impfung in der Regel in Papierform ausgestellt und kann dann über die CovPass-App oder die Corona-Warn-App auf dem Smartphone hinterlegt werden. Aber auch der gelbe Impfpass ist als Dokument der WHO ein international gültiges Dokument und wird vor allem im EU-Ausland benötigt.