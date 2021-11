Corona-Pandemie : Virologe Drosten sieht Deutschland in „Notfallsituation“

Berlin Der Virologe Christian Drosten sieht Deutschland bei Corona in einer „Notfallsituation“ und hält neue Kontaktbeschränkungen für denkbar.

„Wir müssen jetzt sofort etwas machen“, sagte der Leiter der Virologie in der Berliner Charité am Dienstag im NDR-Podcast „Das Coronavirus-Update“ zur aktuellen Corona-Lage in Deutschland .

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist am Dienstag auf einen neuen Höchstwert gestiegen: 213,7. Das meldete das Robert-Koch-Institut (RKI). Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Am Vortag hatte die Inzidenz bei 201,1 gelegen. Der bis zum 7. November 2021 geltende Höchststand war am 22. Dezember 2020 mit 197,6 erreicht worden. Damals waren allerdings viel weniger Menschen in Deutschland geimpft.