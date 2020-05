Nach Ende der Pandemie : China will internationale Untersuchung globaler Corona-Reaktion unterstützen

Schüler kommen an einer Schule in Wuhan an, dem Ausbruchsort der Corona-Pandemie. Foto: AFP/STR

Peking Nachdem der internationale Druck auf China gestiegen war, die Herkunft des Coronavirus im eigenen Land untersuchen zu lassen, hat Peking einem solchen Vorgehen nun zugestimmt. Die Weltgesundheitsorganisation solle die globale Reaktion auf das Virus untersuchen, sobald die Pandemie vorbei ist.

China will nach eigenen Angaben eine von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) geleitete Untersuchung der globalen Reaktion auf die Coronavirus-Pandemie unterstützen. Die Untersuchung solle in einer „offenen, transparenten und umfassenden Weise“ geschehen, nachdem das Virus besiegt sei, sagte eine Sprecherin des Außenministeriums in Peking am Freitag. Zuletzt war der internationale Druck auf Peking gestiegen, eine internationale Untersuchung zur Herkunft des neuartigen Coronavirus in China zuzulassen.