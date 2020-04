Beschlussvorschlag : Bund will Verlängerung von Kontaktbeschränkungen bis 3. Mai

Bund will Verlängerung von Kontaktbeschränkungen bis 3. Mai

Speyer: Hochgeklappte Tische stehen in der Fußgängerzone vor einer Gastwirtschaft. Foto: dpa/Uwe Anspach

Berlin Der Bund will den Ländern vorschlagen, die bestehenden Einschränkungen für die Bürger noch mindestens bis zum 3. Mai aufrecht zu erhalten. Lockerungen sollen stufenweise erfolgen.

Ein Eckpunktepapier mit entsprechenden Empfehlungen sollte am Mittwoch (ab 9.30 Uhr) in den Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Mitgliedern des Corona-Kabinetts beschlossen werden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwoch nach einer Schaltkonferenz des Kanzleramts mit den Staatskanzleichefs der Länder vom Dienstag. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung über Ergebnisse der Schaltkonferenz berichtet.