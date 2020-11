Corona-Pandemie : Wer aus Merkels Sicht zuerst geimpft werden sollte

Berlin Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich dazu geäußert, wer zuerst gegen Corona geimpft werden sollte, wenn ein Impfstoff da ist. Im Zentrum: der Schutz des Gesundheitssystems selbst.

„Die Frage, wer wird zuerst geimpft, die wird diskutiert mit der Ständigen Impfkommission, mit der Wissenschaftsakademie Leopoldina und mit der Ethikkommission“, sagte Merkel am Sonntag zum Tag der offenen Tür der Bundesregierung in einem Video, in dem sie auf Bürgerfragen antwortete. „Aber ich glaube, ich kann schon so viel verraten, dass ich sage, ganz vorn dran sind natürlich Pflegekräfte, Ärzte und auch Menschen, die zu einer Risikogruppe gehören. Das sind dann allerdings schon recht viele in unserem Land.“