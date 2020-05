Alle Menschenleben gleich viel wert : Ärztekammer gibt Hinweise zu Entscheidungen über Leben und Tod

Berlin Kein Menschenleben ist mehr wert als ein anderes. Das ist laut Meinung der Bundesärztekammer ein wichtiger Grundsatz für Mediziner im Fall knapper Behandlungskapazitäten in der Corona-Pandemie. Die Kammer veröffentlichte eine Orientierungshilfe dazu.

Ärzte sollten nach Meinung der Bundesärztekammer im Fall knapper Behandlungskapazitäten in der Corona-Pandemie keine Werturteile über Menschenleben treffen. Falls Behandlungsmöglichkeiten fehlten, sollten Entscheidungen so getroffen werden, dass die Erfolgsaussichten möglichst groß seien und möglichst viele Menschenleben gerettet werden könnten, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten rechtlichen und ethischen Orientierungshilfe für Mediziner. Grundsatz müsse immer sein, dass kein Menschenleben mehr wert sei als ein anderes. „Es verbieten sich Benachteiligungen aufgrund von zum Beispiel Alter, Geschlecht, Nationalität, Behinderung oder sozialem Status.“