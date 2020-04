Corona-Liveblog : Österreich hebt Ausgangsbeschränkungen auf - Hotels öffnen Ende Mai

Österreich hebt ab Mai die strengen Ausgangsbeschränkungen auf. In der Öffentlichkeit müsse aber nach wie vor ein Abstand von einem Meter zu anderen Personen eingehalten werden, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Dienstag.



Ab 15. Mai dürfen auch die Gaststätten unter strengen Auflagen wieder aufsperren. Pro Tisch seien vier Erwachsene sowie die dazu gehörigen Kinder erlaubt. Das Servicepersonal muss einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Öffnungszeiten werden vorerst von 6 Uhr bis 23 Uhr begrenzt. Hotels und Freibäder dürften ab 29. Mai wieder öffnen.



Ab wann Urlaubsreisen zwischen Deutschland und Österreich wieder möglich sind, ist laut der österreichischen Tourismusministerin noch nicht entschieden. „Wir werden nur dort Möglichkeiten der Reisefreiheit und teilweisen Öffnung der Grenzen ermöglichen können, wo Infektionszahlen niedrig sind und sich ähnlich gestalten wie in Österreich“, sagte Elisabeth Köstinger am Dienstag. „Das ist in Tschechien und auch in Deutschland der Fall. Aber das wird noch eine Diskussion in der Zukunft sein.“