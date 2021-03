Gastronomie, Kultur und Sport : Zahlreiche Kommunen in NRW wollen Corona-Modellregion werden

Zahlreiche Kommunen in NRW wollen Corona-Modellregion werden

Menschen gehen durch die Fußgängerzone Hohe Straße in Köln. (Archivfoto) Foto: dpa/Oliver Berg

Heinsberg Eine Reihe von Städten und Kreisen hat sich beim Land Nordrhein-Westfalen offiziell als Modellregion für die Öffnung von Gastronomie, Kultur- oder Sportveranstaltungen beworben.

Wie der Heinsberger Landrat Stephan Pusch (CDU) am Mittwoch in einer Videobotschaft sagte, sieht er seinen Kreis „aufgrund unserer Historie mit dem Thema Corona prädestiniert“. Der Kreis Heinsberg wurde im Februar 2020 zu einem der ersten bekannten Corona-Hotspots in Deutschland.