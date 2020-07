Corona-Liveblog : NRW verbietet alle großen Festveranstaltungen bis 31. Oktober

In Serbien gilt von Freitag bis Montag wieder eine Ausgangssperre: Präsident Aleksandar Vucic kündigte an, der Krisenstab werde entscheiden, ob die Beschränkungen nur für Belgrad oder landesweit gälten. Den Behörden zufolge starben zuletzt binnen 24 Stunden 13 Menschen an den Folgen ihrer Corona-Infektion, so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie.



In Serbien wurden insgesamt seit Anfang März 330 Todesfälle durch das Coronavirus gezählt. Kritiker werfen den Behörden vor, die tatsächliche Todesfallzahl zu verschleiern. Nach Angaben Vucics werden derzeit fast 4.000 Corona-Patienten in Krankenhäusern behandelt.