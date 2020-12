Corona-Pandemie : Trotz Weihnachten hoher Inzidenzwert in NRW

Düsseldorf Die Corona-Zahlen sind auch an Weihnachten in Nordrhein-Westfalen auf hohem Niveau geblieben. Herne überspringt sogar die 300er-Marke. Ein Überblick über die besonders betroffenen Regionen.

Die Zahl der Corona-Fälle in Nordrhein-Westfalen ist weiterhin hoch: In den vergangenen sieben Tagen wurden dem Robert-Koch-Institut (RKI) in NRW insgesamt 32.562 neue Fälle gemeldet. Pro 100.000 Einwohner wurden somit in der letzten Woche 181,4 Neuinfektionen bekannt. In der Vorwoche wurden noch höhere Zahlen erfasst, damals meldete das RKI 33.829 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen, was einer Inzidenz von 188,5 entspricht. (Stand: 25. Dezember)

An Heiligabend gab es 4240 neu bestätigte Fälle. Zudem starben laut RKI 57 Menschen am Donnerstag in NRW an oder mit dem Virus. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 5835 - und die der nachgewiesenen Infektionen insgesamt auf 373.298 Fälle.

In 20 Städten und Kreisen fiel die 7-Tage-Inzidenz mit einem Wert von über 200 sehr hoch aus. Das in NRW am heftigsten betroffene Gebiet ist Herne. Hier gab es in den letzten sieben Tagen 306,2 bestätigte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. In Düsseldorf liegt der Wert aktuell bei 119,5. Köln meldet einen Inzidenzwert von 161,3.

Alle Regionen in NRW liegen deutlich über dem Grenzwert von 50. Sobald dieser Wert überschritten ist, müssen laut politischer Vereinbarung die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie im betroffenen Gebiet wieder angezogen werden.

Die Reproduktionszahl, auch als R-Wert bekannt, liegt den Berechnungen des Forschungszentrums Jülich zufolge momentan bei 1,02. Das deutet, dass ein Infizierter im Schnitt mehr als einen weiteren Menschen ansteckt. Am Vortag lag der Wert ebenfalls bei 1,02.

Die zehn Städte und Gemeinden mit den höchsten Werten bei der Sieben-Tage-Inzidenz sehen Sie hier:

Herne 306,2 Kreis Gütersloh 289,1 Kreis Minden-Lübbecke 266,1 Kreis Recklinghausen 266,1 Oberhausen 249,6 Kreis Herford 249,4 Kreis Düren 243,7 Gelsenkirchen 235,3 Bottrop 233,1 Essen 232,9

Hinweis: Die hier genannnten Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut und sind auch Basis unserer Grafiken. Sie können von den Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter abweichen, die sich in einigen unserer Artikel finden. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

