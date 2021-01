Corona-Pandemie : Inszidenz erstmals seit Wochen in allen NRW-Städten unter 200

Düsseldorf Die Corona-Zahlen in Nordrhein-Westfalen sind nach wie vor auf hohem Niveau – aber leicht rückläufig. Inzwischen sind die Inszidenzen in allen Regionen unter die 200-Marke gefallen. Ein Überblick über die besonders betroffenen Regionen.

In den vergangenen sieben Tagen wurden dem Robert-Koch-Institut (RKI) in NRW insgesamt 20.286 neue Fälle gemeldet. Pro 100.000 Einwohner wurden somit in der letzten Woche 113,0 Neuinfektionen bekannt. In der Vorwoche wurden noch höhere Zahlen erfasst, damals meldete das RKI 21.122 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen, was einer Inzidenz von 117,7 entspricht. (Stand: 20. Januar)

Das in NRW am heftigsten betroffene Gebiet ist derzeit der Kreis Höxter. Hier gab es in den vergangenen sieben Tagen 196,1 bestätigte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Einen Wert oberhalb der 200er-Schwelle gibt es in der NRW-Tabelle inzwischen nicht mehr: Bielefeld lag lag in den vergangenen Tagen noch deutlich drüber, das ist nun mit 190,6 nicht mehr der Fall. Die Zahlen sind damit insgesamt leicht rückläufig. Noch vor einer Woche hatten acht Kreise und kreisfreie Städte in NRW die 200er-Marke überschritten. In Düsseldorf liegt die Inszidenz bei 77,5. Köln meldet einen Inzidenzwert von 93,9.