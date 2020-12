Pandemie-Bekämpfung : NRW führt Corona-Testpflicht für Einreisende ein

Düsseldorf NRW kündigt die Einführung einer Testpflicht für Einreisende aus Risikogebieten an. Da die Messlatte dafür bei 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt, gilt die Regelung laut NRW-Gesundheitsminister Laumann für „fast jedes Land des Erdballs“.

Nordrhein-Westfalen will ab sofort eine grundsätzliche Corona-Testpflicht für Einreisende aus dem Ausland einführen. Das kündigte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf an. Da die bisherige Messlatte für Risikogebiete bei über 50 Neuinfektionen binnen sieben Tagen gerechnet auf 100.000 Einwohner sei, sei „fast jedes Land des Erdballs“ von der Neuregelung betroffen, sagte Laumann. Die Testpflicht werde für Ein- und Rückreisen per Flugzeug, Auto und andere Verkehrsmittel gelten.