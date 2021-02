Corona-Pandemie : Inzidenzwert in NRW sinkt erstmals wieder unter 75

Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer Infos So schützen Sie sich vor dem Coronavirus

Düsseldorf Die Corona-Zahlen in Nordrhein-Westfalen sind weiterhin rückläufig, erstmals seit drei Monaten liegt er unter 75.In diesen Kreisen und Städten gibt es die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen.

Erstmals seit mehr als drei Monaten liegt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz laut Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) unter der Schwelle von 75. Das RKI gab den wichtigen Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen am frühen Morgen zunächst mit 72,8 an, schränkte dann aber später ein, dass rund 600 Fälle aus Nordrhein-Westfalen fehlten. Der Wert sei daher um 0,8 zu niedrig, liege aber immer noch unter 75. Die fehlenden Daten aus NRW würden am morgigen Mittwoch berücksichtigt. (Stand: 9. Februar)

Das in NRW am heftigsten betroffene Gebiet ist Hagen. Hier gab es in den vergangenen sieben Tagen 137,8 bestätigte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. In Düsseldorf liegt die Inzidenz bei 52,3, Köln meldet einen gesunkenen Inzidenzwert von 72,1.

Die Ministerpräsidentenkonferenz hatte im Januar gemeinsam mit Bundeskanzlerin Die weiteren Beschlüsse der Konferenz finden Sie hier im Überblick.

Die zehn Städte und Gemeinden mit den höchsten Werten bei der Sieben-Tage-Inzidenz sehen Sie hier:

Hagen 137,8 Kreis Recklinghausen 101,0 Kreis Höxter 98,4 Kreis Mettmann 98,2 Ennepe-Ruhr-Kreis 87,6 Oberbergischer Kreis 83,8 Märkischer Kreis 83,4 Solingen 82,3 Hochsauerlandkreis 82,0 Hamm 81,7

Hinweis: Die hier genannten Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut und sind auch Basis unserer Grafiken. Sie können von den Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter abweichen, die sich in einigen unserer Artikel finden. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten. Am Sonntag sind die Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird.

(siev/th/jco/top/dtm/mba/chal/bsch)