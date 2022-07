Pandemie in NRW : Corona-Inzidenz in NRW wieder gestiegen

Corona-Inzidenz in NRW wieder gestiegen

Pandemie in NRW

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infizierten in NRW ist nach dem Wochenende gesunken. Sie liegt bei 745,9. Mehrere Städte liegen bei einer Inzidenz von mehr als 1000. Ein Überblick über die Region.

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die Sieben-Tage-Inzidenz für Nordrhein-Westfalen am Dienstagmorgen mit 745,9 angegeben. Am vergangenen Freitag hatte die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche etwas höher bei 773,0 gelegen und vor einer Woche bei 774,0. Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI am Dienstag bei 687,7.