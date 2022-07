Pandemie in NRW : Corona-Inzidenz in NRW sinkt zum Wochenstart auf 606,2

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infizierten in NRW ist weiter gesunken. Sie liegt zum Wochenstart bei 606,2. Euskirchen vermeldet die meisten Fälle.

Die Sieben-Tage-Inzidenz als Kennziffer für Corona-Neuinfektionen ist in Nordrhein-Westfalen zum Wochenstart weiter gesunken. Am Montagmorgen betrug sie nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 606,2. In der Vorwoche wurden noch höhere Zahlen erfasst, damals meldete das RKI 147.963 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen, was einer Inzidenz von 825,4 entspricht. Der mittelfristige Trend in NRW ist somit positiv, die Zahl der Neuinfizierten geht zurück.