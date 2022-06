Pandemie in NRW : Corona-Inzidenz in NRW steigt auf 774,0

Corona-Inzidenz in NRW steigt auf 774,0

Pandemie in NRW

Düsseldorf Die Inzidenz in NRW liegt bei 774,0 und ist damit wieder gestiegen. Auf Kreisebene war die Inzidenz im bevölkerungsreichsten Bundesland im Kreis Borken (1455,0) und im Hochsauerlandkreis (1229,2) am höchsten. Ein Überblick über die Region.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infizierten in Nordrhein-Westfalen ist erneut gestiegen. Am Dienstagmorgen lag der Wert laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 774,0. Vor einer Woche hatte die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche bei 524,3 gelegen.

Das RKI meldete am Dienstag 37.792 neue Covid-19-Fälle in NRW. Die Zahl der Todesfälle stieg um 22 auf 25.716. Auf Kreisebene war die Inzidenz im bevölkerungsreichsten Bundesland im Kreis Borken (1455,0) und im Hochsauerlandkreis (1229,2) am höchsten.