Entwicklung der Pandemie : In NRW steigt die Corona-Inzidenz weiter an - Experten vermuten hohe Dunkelziffer

In NRW steigt die Corona-Inzidenz weiter an - Experten vermuten hohe Dunkelziffer

Düsseldorf In NRW steigt die Inzidenz weiter an und liegt nun bei 296. Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher sein. Ein Überblick über die Region.

In der Corona-Pandemie liegt die Inzidenz in Nordrhein-Westfalen nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 296. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von Samstagmorgen um 3.11 Uhr wiedergeben. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner und Woche bei 277,6 gelegen.