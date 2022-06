Pandemie in NRW : Corona-Inzidenz steigt weiter an - hohe Dunkelziffer befürchtet

Düsseldorf In NRW steigt die Zahl der Corona-Infizierten zu Freitag deutlich an. Die Inzidenz liegt bei 377,1. Den höchsten Wert gibt es im Kreis Coesfeld. Ein Überblick über die Region.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infizierten ist in Nordrhein-Westfalen auf 377,1 deutlich gestiegen. Dies teilte das Robert Koch-Institut am Freitagmorgen (03.10 Uhr) in Berlin mit. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche bei 322,5 gelegen (Vorwoche: 277,6).