Entwicklung der Pandemie : Corona-Inzidenz in NRW steigt weiter an - hohe Dunkelziffer vermutet

Corona-Inzidenz in NRW steigt weiter an - hohe Dunkelziffer vermutet

Düsseldorf Die Inzidenz in NRW steigt weiter an und liegt nun bei 277,6. Die Dunkelziffer dürfte deutlich höher sein. Ein Überblick über die Region.

In der Corona-Pandemie liegt die Inzidenz in Nordrhein-Westfalen nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) bei 277,6. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von Freitagmorgen um 3.11 Uhr wiedergeben. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner und Woche bei 238,7 gelegen (Vorwoche: 228,6; Vormonat: 578,0).