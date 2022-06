Pandemie in NRW : Corona-Inzidenz springt auf 547,2

Pandemie in NRW

Düsseldorf Die Inzidenz in NRW erhöht sich weiter. Am Mittwoch liegt sie bei 547,2. Den höchsten Wert gibt es im Kreis Coesfeld. Ein Überblick über die Region.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infizierten ist in Nordrhein-Westfalen leicht auf 547,2 gestiegen. Dies teilte das Robert Koch-Institut am Mittwochmorgen (3.12 Uhr) mit. Am Dienstag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb einer Woche bei 510,9 gelegen (Vorwoche: 272,5; vor vier Wochen: 388,0).