Pandemie in NRW : Corona-Inzidenz in NRW liegt bei 701,3

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infizierten in NRW ist nach dem Wochenende gesunken. Sie liegt bei 701,3. Mehrere Städte liegen bei einer Inzidenz von mehr als 1000. Ein Überblick über die Region.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Infektionen in Nordrhein-Westfalen liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) am Montag in Nordrhein-Westfalen bei Corona-Inzidenz in NRW liegt bei 701,3. Vor einem Monat hatte sich die Sieben-Tage-Inzidenz im bevölkerungsreichsten Bundesland bei etwa 221 bewegt.