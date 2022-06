Pandemie in NRW : Corona-Inzidenz liegt zum Wochenanfang bei 403,6

Düsseldorf Die Inzidenz in NRW liegt am Montag zum Wochenanfang bei 403,6. Den höchsten Wert gibt es im Kreis Coesfeld. Ein Überblick über die Region.

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) haben die Gesundheitsämter in NRW in den letzten 24 Stunden 5.043 Neuinfektionen gezählt. Das sind 5.293 Fälle weniger als am vergangenen Montag gemeldet wurden, damals erfasste das RKI 10.336 Neuinfektionen. Gleichzeitig wurde auch ein neuer Todesfall gemeldet, 15.215 weitere Covid-Patienten wurden vom RKI als wieder genesen erfasst.

In den vergangenen sieben Tagen wurden dem RKI in NRW insgesamt 72.354 neue Fälle gemeldet. Pro 100.000 Einwohner wurden somit in der letzten Woche 403,6 Neuinfektionen bekannt. In der Vorwoche wurden noch niedrigere Zahlen erfasst, damals meldete das RKI 58.520 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen, was einer Inzidenz von 326,5 entspricht. Der mittelfristige Trend in NRW ist somit negativ, die Zahl der Corona-Fälle steigt wieder an.