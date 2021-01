Corona-Pandemie : Sieben-Tage-Inzidenz in NRW erstmals seit Wochen unter 100

Düsseldorf Die Corona-Zahlen in Nordrhein-Westfalen sind insgesamt leicht rückläufig. Erstmals seit Wochen sinkt die Inzidenz unter die 100er-Marke auf 97,2. Doch eine Stadt liegt seit Mittwoch auch wieder über 200.

In den vergangenen sieben Tagen wurden dem Robert-Koch-Institut (RKI) in NRW insgesamt 17.437 neue Fälle gemeldet. Pro 100.000 Einwohner wurden somit in der letzten Woche 97,2 Neuinfektionen bekannt. Es ist das erste Mal seit Wochen, dass der Inzidenzwert im Bundesland unter 100 fällt. In der Vorwoche wurden noch höhere Zahlen erfasst, damals meldete das RKI 18.381 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen, was einer Inzidenz von 102,4 entspricht. (Stand: 27. Januar)