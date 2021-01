Corona-Pandemie : Sieben-Tage-Inzidenz in NRW sinkt auf 85,9

Düsseldorf Die Corona-Zahlen in Nordrhein-Westfalen sind weiterhin rückläufig. Die Inzidenz sinkt deutlich unter die 100er-Marke. In diesen Kreisen und Städten gibt es die höchsten Inzidenzwerte.

In den vergangenen sieben Tagen wurden dem Robert-Koch-Institut (RKI) in NRW insgesamt 15.421 neue Fälle gemeldet. Pro 100.000 Einwohner wurden somit in der letzten Woche 85,9 Neuinfektionen bekannt. In der Vorwoche wurden noch höhere Zahlen erfasst, damals meldete das RKI 19.545 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen, was einer Inzidenz von 108,9 entspricht. (Stand: 30. Januar)