Corona-Pandemie : Inzidenzwerte in vielen NRW-Städten immer noch über 200

Düsseldorf Die Corona-Zahlen in Nordrhein-Westfalen sind nach wie vor auf hohem Niveau. Auch wenn die Inzidenz in vielen Kreisen leicht gesunken ist, liegen immer noch acht Städte und Kreise deutlich über 200. Ein Überblick über die besonders betroffenen Regionen.

In den vergangenen sieben Tagen wurden dem Robert-Koch-Institut (RKI) insgesamt 25.445 neue Fälle gemeldet. Pro 100.000 Einwohner wurden somit in der letzten Woche 141,8 Neuinfektionen bekannt. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zahl minimal gesunken, damals meldete das RKI 26.667 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen, was einer Inzidenz von 148,6 entspricht. Der knappe positive Trend der Zahlen ist auch auf das vorangegangene Wochenende zurückzuführen, da die Gesundheitsämter an Samstagen und Sonntagen weniger Fälle ans Robert-Koch-Institut melden. (Stand: 13. Januar)

Das in NRW am heftigsten betroffene Gebiet ist derzeit der Kreis Bielefeld. Hier gab es in den vergangenen sieben Tagen 283,1 bestätigte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. In Düsseldorf liegt der Wert aktuell bei 97,1. Köln meldet einen Inzidenzwert von 103,0. In beiden Rheinmetropolen ist der Wert im Vergleich zum Vortag leicht gesunken. Auch in anderen Städten in NRW hat sich der Inzidenzwert zum Teil etwas verringert, in einigen wenigen aber auch erhöht. Oberhausen (174,0) taucht am Mittwoch erneut auf Platz 9 der NRW-Städte mit den höchsten Inzidenzwerten auf. Der Kreis Gütersloh ist dafür nicht mehr in dem Negativ-Ranking zu finden.