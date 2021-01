Corona-Pandemie : Inzidenzwerte in drei NRW-Städten immer noch über 200 - Zahlen leicht rückläufig

Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer Infos So schützen Sie sich vor dem Coronavirus

Düsseldorf Die Corona-Zahlen in Nordrhein-Westfalen sind nach wie vor auf hohem Niveau. Aktuell liegen immer noch drei NRW-Kommunen über der Inzidenz von 200. Die Zahlen sind leicht rückläufig. Ein Überblick über die besonders betroffenen Regionen.

In den vergangenen sieben Tagen wurden dem Robert-Koch-Institut (RKI) in NRW insgesamt 22.364 neue Fälle gemeldet. Pro 100.000 Einwohner wurden somit in der letzten Woche 128,2 Neuinfektionen bekannt. In der Vorwoche wurden noch höhere Zahlen erfasst, damals meldete das RKI 23.353 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen, was einer Inzidenz von 133,9 entspricht. Der Trend in NRW ist somit positiv, die Zahl der Neuinfizierten geht zurück. (Stand: 15. Januar)

Das in NRW am heftigsten betroffene Gebiet ist derzeit der Kreis Bielefeld. Hier gab es in den vergangenen sieben Tagen 287 bestätigte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. In Düsseldorf liegt der Wert aktuell bei 109,5. Köln meldet einen Inzidenzwert von 101,9. In Düsseldorf steigen die Zahlen als wieder, in Köln sind sie leicht rückläufig. Oberhausen (154,2) taucht am Donnerstag auf Platz 10 der NRW-Städte mit den höchsten Inzidenzwerten auf.

Drei Städte/Kreise in NRW liegen über der kritischen Marke von 200. Am Mittwoch hatten noch vier Kreise und kreisfreie Städte über der 200er-Marke gelegen. Zahlreiche weitere Regionen liegen allerdings nur knapp darunter. Die Ministerpräsidentenkonferenz hatte vergangene Woche beschlossen, dass sich Bürger dann in einem Radius von nicht mehr als 15 Kilometern von ihrem Wohnort wegbewegen dürfen. In vier Landkreisen hat das NRW-Gesundheitsministerium die Einschränkung nun per Regionalverordnung durchgesetzt. Seit Dienstag, dem 12. Januar 2021 gilt die 15-Kilometer-Regelung in den Kreisen Höxter, Minden-Lübbecke, Recklinghausen und dem Oberbergischen Kreis.

Insgesamt überschreiten derzeit in NRW alle Städte und Gemeinden den 50er-Schwel­len­wert. Sobald dieser Wert überschritten ist, müssen laut politischer Vereinbarung die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie im betroffenen Gebiet wieder angezogen werden.

Die Reproduktionszahl, auch als R-Wert bekannt, liegt den Berechnungen des Forschungszentrums Jülich zufolge momentan bei 0,9 Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel mehr als einen weiteren Menschen ansteckt. Am Vortag lag der Wert ebenfalls bei 0,91.

Die zehn Städte und Gemeinden mit den höchsten Werten bei der Sieben-Tage-Inzidenz sehen Sie hier:

Bielefeld 287,0 Bottrop 212,7 Oberbergischer Kreis 202,5 Kreis Mettmann 191,9 Kreis Minden-Lübbecke 190,7 Kreis Recklinghausen 182,7 Gelsenkirchen 179,1 Kreis Höxter 178,3 Kreis Warendorf 169,5 Oberhausen 154,2

Hinweis: Die hier genannten Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut und sind auch Basis unserer Grafiken. Sie können von den Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter abweichen, die sich in einigen unserer Artikel finden. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

(siev/th/jco/top/dtm/mba/chal/bsch/dpa)