Corona-Newsblog : NRW hebt um Mitternacht Quarantäneregelung für Rückkehrer auf

"Multiorganvirus" - so lautet der neue Beiname des Coronavirus. Denn das Virus befällt nach Erkenntnissen deutscher Mediziner neben der Lunge offensichtlich auch massiv andere Organe wie die Nieren oder das Herz. Das dokumentierten Fachleute des Hamburger Universitätsklinikums (UKE). Die Analyse, die die Wissenschaftler in Hamburg in einer in der Fachzeitschrift „New England Journal of Medicine“ veröffentlicht haben, stützt sich auf die Ergebnisse der Obduktion von 27 Menschen, die an einer Corona-Infektion starben.