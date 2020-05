Corona-Newsblog : NRW hebt um Mitternacht Quarantäneregelung für Rückkehrer auf

Die Grünen verlangen von der Bundesregierung Auskunft über die Urheber rechter Verschwörungstheorien in der Corona-Krise. Die Fraktion stellte dazu eine parlamentarische Anfrage, die der NAchrichtenagentur AFP am Freitag vorlag. Darin geht es auch um eine mögliche Unterwanderung der Proteste gegen die Corona-Maßnahmen durch rechtsextreme Gruppierungen und Parteien. Die Grünen fragen zudem nach in- und ausländischen Organisationen, die hinter den "Desinformationskampagnen" stecken könnten. "Die aktuellen Entwicklungen zeigen, dass unterschiedliche Akteure die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gezielt nutzen, um Verschwörungsideologien online und bei zahlreichen Demonstrationen zu verbreiten", sagte die innenpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Irene Mihalic, der Nachrichtenagentur AFP. "Diese kruden Ideen dürfen nicht als harmlos abgetan werden. "Prominente Corona-Skeptiker" verbreiteten "lautstark antisemitische Thesen", so Mihalic. An den Protesten gegen die Beschränkungen in der Corona-Pandemie beteiligen sich nach Angaben von Experten auch Vertreter der rechten Szene, die etwa behaupten, das Virus sei entwickelt worden, um eine Diktatur zu erreichten. Dabei werden offenbar zumindest latent auch antisemitische Thesen vertreten.