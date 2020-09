Corona-Newsblog : Hamm hat weiterhin bundesweit die höchsten Corona-Fallzahlen

Nachfrage zur Kontrolle. Was passiert, wenn auf einer Kontaktliste 25 Mal der Name "Mickey Maus" auftaucht? Laumann: "Der Wirt soll die Listen auf Plausibilität überprüfen. Ich kann nicht in jede Kneipe das Ordnungsamt schicken", betont Laumann. "Wir müssen in der Pandemie-Geschichte dazu kommen, zu sagen, 'das ist nicht in Ordnung'." Laumann appelliert an das Bewusstsein der anderen Menschen, die die Leute, die vielleicht keine Maske tragen oder einen falschen Namen eintragen, ermahnen und sagen "das finden wir nicht in Ordnung".