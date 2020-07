Corona-Pandemie : NRW hält an Maskenpflicht „noch für einige Zeit“ fest

"Wenn das Infektionsgeschehen so gering bleibt, sehe ich keinen Grund, länger an der Maskenpflicht im Handel festzuhalten", sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe der "Welt am Sonntag" . Er gehe davon aus, dass das Kabinett in Schwerin am 4. August einen entsprechenden Beschluss fällen werde. Der CDU-Politiker kündigte auchan, um eine einheitliche Regelung zu finden.SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat eindringlich vor dem Schritt gewarnt: „Die Maskenpflicht im Handel ist. Es wäre das völlig falsche Signal diese Pflicht jetzt schon wieder aufzuheben“, sagte er unserer Redaktion. „Wenn es keine Maskenpflicht im Handel mehr gibt, kontaminieren Infizierte auch die Ware und Kunden wie Beschäftigte werden durch die Aerosole stark gefährdet“, warnte Lauterbach., sagte der SPD-Gesundheitspolitiker. „Diese Lockerung wäre fahrlässig, nur um die Menschen im Urlaub bei Kauflaune zu halten.“