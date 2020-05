Kostenpflichtiger Inhalt: Betreibern fehlen Vorgaben der Politik : „In NRW entsteht ein Flickenteppich bei den Freibad-Regeln“

Eine gesperrte Bahn in einem Freibad (Symbolbild). Foto: dpa/Jörg Carstensen

Exklusiv Düsseldorf In der kommenden Woche dürfen Freibäder in Nordrhein-Westfalen nach der Corona-Pause wieder öffnen. Die Politik gebe den Betreibern jedoch keine konkreten Vorgaben an die Hand, kritisiert der Bundesverband. Auch bei Hallenbädern herrsche Unsicherheit.