Corona-Pandemie in NRW : Drei Kommunen um das Doppelte über höchster Warnschwelle

Corona-Pandemie in NRW

Düsseldorf In Nordrhein-Westfalen überschreiten immer mehr Kommunen die Corona-Warnschwellen. Mit Herne, Solingen und Wuppertal liegen drei Städte inzwischen sogar über der 100er-Marke.

In drei Kommunen lagen die Infektionsquoten nach Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Sonntag sogar schon um das Doppelte über dem Grenzwert, der die bislang schärfsten Einschränkungen im öffentlichen und privaten Leben vorsieht: Herne (111,2), Solingen (109,9) und Wuppertal (103,1).

Bei 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gilt in NRW seit dem Wochenende eine Sperrstunde in der Gastronomie und ein Alkoholverkaufsverbot bis 6 Uhr morgens.

Auch Düren sprang am Wochenende nach Angaben des Kreises über die 50er-Schwelle (67,6). Gütersloh (49,6) und der Rhein -Erft-Kreis (49,1) standen am Sonntagvormittag kurz davor.

Die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit Covid-19. Der Verstorbene muss nicht unmittelbar an der Virus-Infektion gestorben sein, alle infizierten Toten werden als Corona-Tote gezählt. Umgekehrt werden andere Todesfälle nicht auf mögliche Covid-Infizierungen untersucht.

Die Zahl aller positiven Tests seit Ausbruch der Pandemie im Kreis/in der Stadt. Experten erwarten eine hohe Dunkelziffer, da die Infektion in vielen Fällen ohne größere Sympothome verläuft und die Zahl der bislang Getesteten begrenzt ist.

Die Zahl der neu erfassten Meldungen über Covid-19-Infizierungen in den vergangenen sieben Tagen. Ab einem Wert von 50 Neuinfektionen/100.000 Einwohner muss der Kreis/die Stadt neue Corona-Schutzmaßnahmen ergreifen.

Interaktive Karte: Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in NRW

NRW lag am Sonntag laut RKI-Statistik mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 54,7 weiterhin deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 42,9. Seit Beginn der Corona-Krise haben sich nach RKI-Angaben in NRW fast 90.000 von bundesweit rund 362.000 Menschen in Deutschland nachweislich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert (Stand: 18. Oktober, 0 Uhr). Im bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands leben rund 18 Millionen Menschen.