Corona-Pandemie : Diese zehn Städte in NRW haben den höchsten Inzidenzwert

Düsseldorf Alle Städte und Kreise in Nordrhein-Westfalen gelten als Corona-Risikogebiet. Fast überall liegt der Inzidenzwert über 100, in vielen Städten sogar um 200. Ein Überblick über die besonders betroffenen Regionen.

In der Corona-Pandemie bleibt die Lage in Nordrhein-Westfalen angespannt - trotz leichter Rückgänge der Infizierten-Zahlen. In den vergangenen sieben Tagen wurden dem Robert-Koch-Institut (RKI) in NRW insgesamt 24.926 neue Fälle gemeldet. Pro 100.000 Einwohner wurden somit in der letzten Woche 142,9 Neuinfektionen bekannt. In der Vorwoche wurden noch höhere Zahlen erfasst, damals meldete das RKI 26.851 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen. (Stand: 7. Dezember)