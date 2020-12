Corona-Pandemie : Diese drei Städte in NRW liegen noch über dem Inzidenzwert 200

Düsseldorf Fast alle Städte und Kreise in Nordrhein-Westfalen gelten als Corona-Risikogebiet. Fast überall liegt der Inzidenzwert über 100, in vielen Städten sogar um 200. Einzig in Münster ist der Wert auf unter 50 gesunken. Ein Überblick über die besonders betroffenen Regionen.

In der Corona-Pandemie bleibt die Lage in Nordrhein-Westfalen angespannt. In den vergangenen sieben Tagen wurden dem Robert-Koch-Institut (RKI) in NRW insgesamt 24.720 neue Fälle gemeldet. Pro 100.000 Einwohner wurden somit in der letzten Woche 137,7 Neuinfektionen bekannt. In der Vorwoche wurden noch höhere Zahlen erfasst, damals meldete das RKI 29.623Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen. Der Trend in NRW ist somit positiv. (Stand: 2. Dezember)

Insgesamt wiesen am Dienstag drei Kreise und kreisfreie Städte des bevölkerungsreichsten Bundeslandes einen Wochenwert von über 200 aus. Am Vortag waren es noch acht.

Seit dem Ausbruch der Epidemie haben sich in NRW insgesamt 267.069 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert, bislang haben die Behörden 3.619 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung erfasst. Allerdings meldet das RKI auch bereits 199.410 genesene Corona-Patienten.

Das in NRW am heftigsten betroffene Gebiet ist die Stadt Solingen. Hier gab es in den vergangenen sieben Tagen 252,4 bestätigte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. In Düsseldorf liegt der Wert aktuell bei 117,4. Köln meldet einen Inzidenzwert von 118,9.

In NRW liegen alle Regionen über dem Grenzwert von 50. Sobald dieser Wert überschritten ist, müssen laut politischer Vereinbarung die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie im betroffenen Gebiet wieder angezogen werden.

Die Reproduktionszahl, auch als R-Wert bekannt, liegt den Berechnungen des Forschungszentrums Jülich zufolge momentan bei 0,93. Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel weniger als einen weiteren Menschen ansteckt. Am Vortag lag der Wert ebenfalls bei 0,94.

Die zehn Städte und Gemeinden mit den höchsten Werten bei der Sieben-Tage-Inzidenz sehen Sie hier:

Solingen 252,4 Duisburg 212,2 Hamm 206,2 Wuppertal 199,9 Hagen 198,2 Kreis Lippe 194,5 Bielefeld 190,9 Kreis Wesel 184,1 Mönchengladbach 173,5 Kreis Siegen-Wittgenstein 171,5

Hinweis: Die hier genannnten Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut und sind auch Basis unserer Grafiken. Sie können von den Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter abweichen, die sich in einigen unserer Artikel finden. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

