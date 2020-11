Corona-Pandemie : Diese Städte in NRW haben die höchsten Inzidenzwerte

Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer Infos So schützen Sie sich vor dem Coronavirus

Düsseldorf Inzwischen gelten alle Städte und Kreise in Nordrhein-Westfalen als Risikogebiet. In vielen liegt der Inzidenzwert über 200. Ein Überblick, welche Städte besonders betroffen sind.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Corona-Infektionslage stabilisiert sich in Nordrhein-Westfalen. Das Robert Koch-Institut (RKI) vermeldete am Donnerstagmorgen im Vergleich zum Vortag 4615 bestätigte Neuinfektionen. Das sind rund 1000 Fälle weniger als am Donnerstag vor einer Woche. Allerdings ist die von Beginn der Pandemie an erfasste Gesamtzahl bestätigter Corona-Fälle in NRW seit Donnerstag vergangener Woche um etwa 24.000 auf 185.138 geklettert. Mit 164,8 Neuinfektionen gerechnet auf 100.000 Einwohner und sieben Tage hält NRW das Niveau der vergangenen Woche und liegt weiterhin deutlich über dem Bundesdurchschnitt (138,9). (Stand: 12. November)

Das in NRW am heftigsten betroffene Gebiet ist weiterhin die Stadt Herne – hier liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 305,5. In Düsseldorf liegt der Wert aktuell bei 159,5. Über 5000 Menschen in Düsseldorf befinden sich in Quarantäne.

IFrame funktioniert in diesem Browser nicht

Die Stadt hat nach einer Klage eine neue Masken-Verordnung auf den Weg gebracht. Köln meldet 175,8 Neuinfektionen.

In allen Kreisen und kreisfreien Städten in NRW hat es in den vergangenen sieben Tagen deutlich mehr als 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohnern gegeben. Sobald ein Inzidenzwert von 50 überschritten ist, müssen laut politischer Vereinbarung die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie im betroffenen Gebiet wieder angezogen werden.

Die Reproduktionszahl, auch als R-Wert bekannt, liegt den Berechnungen des Forschungszentrums Jülich zufolge momentan bei 1,24. Das deutet, dass ein Infizierter im Schnitt mehr als einen weiteren Menschen ansteckt. Am Vortag lag der Wert noch bei 1,27.

Die zehn Städte und Gemeinden mit den höchsten Werten bei der Sieben-Tage-Inzidenz sehen Sie hier:

Herne 305,5 Duisburg 258,1 Hier sind auch viele Schulen betroffen und zahlreiche Klassen in Quarantäne. Kreis Düren 244,5 Hamm 226,2 Kreis Recklinghausen 226,0 Hagen 222,6 Märkischer Kreis 215,7 Kreis Minden-Lübbecke 214,2 Solingen 210,4 Gütersloh 208,8

Hinweis: Die hier genannnten Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut und sind auch Basis unserer Grafiken. Sie können von den Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter abweichen, die sich in einigen unserer Artikel finden. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten.

(chal/jco/top/dtm/mba/dpa)