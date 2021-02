Corona-Pandemie in NRW : Laschet rechnet mit Öffnungsstrategie in der nächsten Woche

Düsseldorf Die Bundesländer erwarteten von der Ministerpräsidentenkonferenz eine Öffnungsstrategie, sagte Armin Laschet am Dienstag. Eine neue App könne dabei helfen. NRW-Familienminister Stamp blickte positiv auf den erfolgten Schulstart.

Nordrhein-Westfalens Regierungschef Armin Laschet (CDU) erwartet von der Ministerpräsidentenkonferenz in der kommenden Woche Öffnungsperspektiven in der Corona-Pandemie. „16 Länder erwarten, dass wir eine Öffnungsstrategie vorlegen“, sagte er am Dienstag in Düsseldorf. Das sei Beschlusslage. „Dass eine Perspektive erkennbar ist: wo wird es hingehen - damit rechne ich bei der Ministerpräsidentenkonferenz.“