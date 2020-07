Corona-Liveblog : Altmaier nennt Bedingungen für mögliche Lockerungen bei der Maskenpflicht

Der in der Corona-Krise eingeschränkte Regelbetrieb in Kitas in NRW ist nach einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Münster voraussichtlich rechtmäßig. Die Annahme, dass mit einem Regelbetrieb in Kindertagesstätten ein erhöhtes Infektionsrisiko einhergehe, und darauf mit zusätzlichen Hygienestandard reagiert werde, sei voraussichtlich nicht zu beanstanden, erklärte das Gericht in einem Eilbeschluss am Freitag.