Bundesnotbremse soll auslaufen : Bundestag will epidemische Notlage bis 30. September verlängern

Berlin Noch vor der Sommerpause soll der Bundestag festlegen, wie es mit den Notverordnungen zur Corona-Pandemie weitergeht. Dabei soll die Bundesnotbremse auslaufen, die Notlage aber weiter bestehen bleiben.

Der Bundestag will noch in diesem Monat die wegen der Corona-Pandemie verhängte epidemische Notlage bis zum 30. September verlängern. Die im April eingeführte so genannte Bundesnotbremse soll aber am 30. Juni auslaufen. Darauf hätten sich die Koalitionsfraktionen verständigt, sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt am Dienstag in Berlin. Angestrebt werde, die epidemische Notlage erst dann auslaufen zu lassen, wenn auch die Corona-Pandemie auslaufe.