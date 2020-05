SPD-Vorsitzende Saskia Esken : Normaler Unterricht womöglich erst mit Impfstoff möglich

München Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken befürchtet, dass ein normaler Schulbetrieb erst wieder mit einem Impftstoff möglich sei. Schulen müssten ein System aufbauen, dass in der Corona-Krise langfristig funktionieren kann. Der Staat solle sich zudem stärker um Familien kümmern.

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hält normalen Unterricht auch zu Beginn des neuen Schuljahrs für „undenkbar“. „Das würde ja bedeuten: volle Klassen, unkontrollierbare Kontakte, im Bus, in Pausen, in Sportstunden und Kursen mit wechselnden Fachlehrern“, sagte Esken der „Süddeutschen Zeitung“. Trete dann eine Covid-19-Infektion auf, müsse die ganze Schule in Quarantäne gehen. Sie rechne vielmehr auch nach den Sommerferien mit einem Schichtunterricht in kontrollierbaren kleinen Gruppen, unterstützt durch digitale Lernangebote. „Wie lange das so bleibt, hängt womöglich davon ab, wann ein Impfstoff kommt.“