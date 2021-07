Trotz Corona-Auflagen : Rund 1000 Besucher auf Festival in Utrecht infiziert

Rund 1000 Besucher auf Festival in Utrecht infiziert

Utrecht Bei einem Musikfestival in Utrecht haben sich rund 1000 Besucher mit dem Coronavirus infiziert. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden könnten die Zahlen noch steigen. Die Organisatoren reagierten geschockt.

Rund 20 000 Menschen hatten das zweitägige Open-Air-Festival „Verknipt“ (Durchgeknallt) am 3. und 4. Juli besucht. Am ersten Tag infizierten sich mindestens 448 Besucher, und am zweiten Tag weitere 516, wie die Nachrichtenagentur ANP und der „Spiegel“ berichteten.