Corona-Newsblog : Niederlande, Polen und Russland melden Rekordzahlen bei Neuinfektionen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Freitag in Berlin nach Beratungen mit Oberhäuptern von Großstädten: „Wir alle spüren ja, dass die Großstädte, die Ballungsräume jetzt der Schauplatz sind, an dem sich zeigt, ob wir die Pandemie in Deutschland unter Kontrolle halten können, so wie uns das jetzt ja monatelang gelungen ist - oder ob uns diese Kontrolle entgleitet. Und genau an dem Punkt sind wir jetzt. Jetzt sind eben die Tage und Wochen, die entscheiden, wie Deutschland im Winter in dieser Pandemie dasteht.“