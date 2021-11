Stark steigende Infektionszahlen : Niederlande planen offenbar Teil-Lockdown

Den Haag Weil die Infektionszahlen in den Niederlanden weiter rasant steigen, plant die Regierung offenbar einen Teil-Lockdown. So sollen für mindestens drei Wochen unter anderem Bars und Restaurants ab 19 Uhr schließen.

Die Niederlande steuern angesichts schnell steigender Infektions- und Patientenzahlen auf einen neuen Teil-Lockdown zu. Das berichten niederländische Medien am Freitag unter Berufung auf Regierungskreise. So solle ab Samstag ein eingeschränkter Shutdown von drei Wochen beginnen, Gaststätten und die meisten Geschäfte müssten dann um 19 Uhr schließen.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen war am Donnerstag auf über 16 000 gestiegen und hat somit einen Höchstwert erreicht. Die 7-Tage-Inzidenz stieg auf mehr als 500 - etwa doppelt so hoch wie in Deutschland. Die Lage vor allem auf Intensivstationen ist so prekär, dass Krankenhäuser bereits vor dem Notzustand warnen.