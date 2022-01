Corona-Newsblog : NRW-Inzidenz nähert sich bundesweitem Höchstwert

Liveblog Düsseldorf Die Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist deutlich gestiegen - sie lag am Dienstag mit 543,7 von nur noch knapp unter dem bundesweiten Wert von 553,2. Und: In Köln haben am Montag je rund 1000 Gegner und Befürworter der Corona-Maßnahmen protestiert. Alle Corona-News im Blog.