Corona-Newsblog : Zahl infizierter Kitakinder in NRW ist sprunghaft gestiegen

Foto: dpa/Boris Roessler 56 Bilder Die Entwicklung des Coronavirus in NRW in Bildern

Liveblog Düsseldorf In Infektionszahlen in den Kindertagesstätten des Landes haben sich innerhalb eines Monats verfünffacht. Derweil gilt das Coronavirus in Dänemark nicht mehr als „gesellschaftskritische Krankheit“. Die Regierung dort hebt alle Corona-Maßnahmen auf. Alle Corona-News im Blog.