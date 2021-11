Corona-Newsblog : Zahl der Corona-Ausbrüche in Schulen steigt deutlich

Liveblog Düsseldorf In Schulen kommt es laut RKI derzeit wieder deutlich häufiger zu Corona-Ausbrüchen, zuletzt sind innerhalb von vier Wochen 1265 Ausbrüche gemeldet worden. Und: Wegen der Zunahme von Covid-19-Patienten müssen Krankenhäuser in den Niederlanden möglicherweise bald wieder Akutbehandlungen anderer Patienten aussetzen. Alle News in unserem Blog.