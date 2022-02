Corona-Newsblog : Wüst sieht Impfpflicht als verhältnismäßig an

Foto: dpa/Boris Roessler 66 Bilder Die Entwicklung des Coronavirus in NRW in Bildern

Liveblog Düsseldorf Der MPK-Vorsitzende hält eine Impfpflicht für verhältnismäßig. Unterdessen pochen Arbeitgeber in der Pflege auf Bonus und Steuerbefreiung für Pflegekräfte. Und: Nach wochenlangem Anstieg ist die Zahl der Schüler in Quarantäne in NRW wieder gesunken. Alle Corona-News im Blog.