Corona-Newsblog : Wüst hält kleine Familienfeiern an Weihnachten für möglich

Foto: dpa/Boris Roessler 48 Bilder Die Entwicklung des Coronavirus in NRW in Bildern

Liveblog Düsseldorf NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst hat am Mittag ein Impfzentrum in Düsseldorf besucht und hat sich anschließend über die aktuelle Pandemie-Lage in NRW geäußert. Das Robert Koch-Institut meldet derweil 27.836 Neuinfektionen, die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 441,9. Alle Entwicklungen im Newsblog.